"الإعلام المرئي": فسح 135 لعبة إلكترونية و138 غلافًا منذ بداية 2023

وأقامت الهيئة محاضرة الاستثمار في الألعاب الإلكترونية بحضور ممثلين عن شركات ألعاب يابانية، كما نظمت برنامجًا تدريبيًا لمطوري الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع مطوري ألعاب يابانيين.