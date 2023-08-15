"الإعلام المرئي": فسح 135 لعبة إلكترونية و138 غلافًا منذ بداية 2023

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه ومن أجل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بقطاع الألعاب الإلكترونية، فإنها تحرص على سرعة وتسهيل عمليات الفسح والتصنيف للألعاب الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أنها تدعم المواهب الواعدة في تطوير الألعاب عبر إقامة برامج ودورات تدريبية لننمي مهاراتهم.
وكشفت أنه ومنذ بداية 2023 وحتى الآن تم تصنيف 243 لعبة إلكترونية وفسح 138 غلافًا وفسح 135 لعبة الإلكترونية.
وأقامت الهيئة محاضرة الاستثمار في الألعاب الإلكترونية بحضور ممثلين عن شركات ألعاب يابانية، كما نظمت برنامجًا تدريبيًا لمطوري الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع مطوري ألعاب يابانيين.