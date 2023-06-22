"درجات الحرارة بالمملكة".. مكة وعرفات الأعلى وأبها الأدنى وهنا الرطوبة 85%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة وعرفات والمزدلفة 45 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية.