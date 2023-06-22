"درجات الحرارة بالمملكة".. مكة وعرفات الأعلى وأبها الأدنى وهنا الرطوبة 85%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة وعرفات والمزدلفة 45 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: "عرفات والمزدلفة 45 مئوية، وكل من مكة المكرمة المدينة المنورة ومنى والأحساء والخرج 44 مئوية؛ فيما سجلت بريدة والصمان والدهناء 43 مئوية".
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ17 مئوية، وطريف 20 مئوية.
وسجلت جازان والوجه والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.