محليات

محامٍ يحذر: حالات يمكن أن تكون فيها كلمات المدح عبارة عن قذف يعاقب عليها القانون

أوضح أن القاضي في حالات القذف بالتعريض يأخذ في إيقاع العقوبات بعُرف المجتمع