"ساما" يطرح "مسودة عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد" لطلب مرئيات العموم

وبيَّن البنك المركزي، أن هذه الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي، التي تهدف إلى تقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك من خلال بيان كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود، والحد من النزاعات التي تنشأ عنها.