مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية تجاوزت مليارَي ريال

وأشار إلى أن هذه الموافقات شملت عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، وقروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وإنتاج الدواجن اللاحم، وتربية وإنتاج الأسماك، وتصنيع التمور، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.