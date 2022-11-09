تنفيذ أكثر من 11 ألف زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام التأميني خلال أكتوبر الماضي

وأبرزت المؤسسة ملاحظتين تم رصدهما من قبل فرق الالتزام التأميني خلال الفترة هي تسجيل سبب استبعاد للمشتركين بشكل غير صحيح؛ مما يؤثر ذلك على استفادة المشتركين من منافع التعويض عن التعطل عن العمل ساند.