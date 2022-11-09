تنفيذ أكثر من 11 ألف زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام التأميني خلال أكتوبر الماضي

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبر فرق الالتزام التأميني والرقابة، بأكثر من 11 ألف زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال شهر أكتوبر 2022م.
تأتي هذه الزيارات في إطار جهود المؤسسة الرقابية حول التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية لضمان حقوق المشتركين في النظام، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة؛ لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.
وقامت التأمينات الاجتماعية خلال الفترة الماضية بأكثر من 5 آلاف زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل، تهدف لنشر الوعي حول نظام التأمينات الاجتماعية، وتعريف أصحاب العمل بمنافع النظام وأبرز المخالفات وطرق تلافيها، كما تهدف هذه الزيارات إلى التوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل.
وأبرزت المؤسسة ملاحظتين تم رصدهما من قبل فرق الالتزام التأميني خلال الفترة هي تسجيل سبب استبعاد للمشتركين بشكل غير صحيح؛ مما يؤثر ذلك على استفادة المشتركين من منافع التعويض عن التعطل عن العمل ساند.
وشهد شهر أكتوبر القيام بأكثر من 30 ورشة خارجية لأصحاب العمل والمشتركين؛ لتعزيز التواصل مع العملاء والإجابة عن كافة استفساراتهم والاستماع لملاحظاتهم؛ لتطوير الإجراءات وتسهيلها.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي جانب التوعية بالالتزام والوقاية التأمينية عنايةً خاصة من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لكافة العملاء من مشتركين وأصحاب عمل؛ لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.
وتهتم المؤسسة بتعزيز جانب السلامة والصحة المهنية؛ لخلق بيئة عمل آمنة تهدف لسلامة المشتركين.