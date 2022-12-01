صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار

وستعمل الشركة على إطلاق فرصٍ متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.