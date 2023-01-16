أمانة المدينة المنورة تُمدد فترة التسجيل بمسابقة التصميم العمراني حتى 19 يناير

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تمديد فترة استقبال المشاركات الخاصة بمسابقة "التصميم العمرانية" حتى التاسع عشر من شهر يناير الحالي، نزولًا على رغبة المشاركين، ولإعطاء فرصة أكبر للراغبين في المشاركة بالمسابقة من المختصين والمهتمين من المعماريين والمهندسين.
وقالت الأمانة: "إن اللجان المعنية تُواصل استقبال طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة
(https://arch-comp.amana-md.gov.sa/)؛ مؤكدةً أنها تسعى لاستقبال أكبر عدد من المشاركات للخروج بأفضل التصاميم الهندسية، وتقديم الدراسات والحلول المعمارية لتطوير أحد المناطق غير المنظمة في أحياء المدينة المنورة.
ودعت "الأمانة" المبدعين في مختلف المجالات الهندسية والعمرانية، إلى المسارعة بالاشتراك في المسابقة التي تركز على تطوير هوية معمارية خاصة بالأماكن المستهدفة، تتماشى مع تراث وتاريخ المدينة، وفتح المجال للجهات ذات الاختصاص لطرح أفكارها مقابل جوائز مادية قيمة في نهاية المسابقة.