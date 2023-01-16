أمانة المدينة المنورة تُمدد فترة التسجيل بمسابقة التصميم العمراني حتى 19 يناير

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تمديد فترة استقبال المشاركات الخاصة بمسابقة "التصميم العمرانية" حتى التاسع عشر من شهر يناير الحالي، نزولًا على رغبة المشاركين، ولإعطاء فرصة أكبر للراغبين في المشاركة بالمسابقة من المختصين والمهتمين من المعماريين والمهندسين.