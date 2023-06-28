إنقاذ حاجة إندونيسية من نزيف بالعين بمستشفى حراء العام

أجرى فريق طبي بمستشفى حراء العام -عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة-، تدخلاً جراحياً لحاجة من الجنسية الإندونيسية في العقد السادس من العمر، قدمت هذا العام لأداء مناسك الحج، وذلك بعد إصابتها بفقدان الرؤية عقب معاناتها من ألم وإحمرار بالعين اليسرى، علاوةً على وجود نزيف خارجي منذ فترة.