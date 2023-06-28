إنقاذ حاجة إندونيسية من نزيف بالعين بمستشفى حراء العام

أجرى فريق طبي بمستشفى حراء العام -عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة-، تدخلاً جراحياً لحاجة من الجنسية الإندونيسية في العقد السادس من العمر، قدمت هذا العام لأداء مناسك الحج، وذلك بعد إصابتها بفقدان الرؤية عقب معاناتها من ألم وإحمرار بالعين اليسرى، علاوةً على وجود نزيف خارجي منذ فترة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبين وجود ثقب في العين حيث تم تنويم المريضة، وتقرر إجراء عملية جراحية استغرقت ما يقارب ثلاث ساعات.
وتكللت العملية بالنجاح بمشاركة فريق طبي متخصص، حيث تم من خلالها إغلاق تجويف العين اليسرى بالكامل وإعطاء العلاجات اللازمة لها، كما تقرر خروج المريضة بعد استكمال الخطة العلاجية المقررة لها، وستتمكن من إكمال نسكها.
وأفادت الصحة أن قسم العيون بمستشفى حراء العام يتميز بالقيام بمثل هذا النوع من الإجراءات الطبية، ويقوم بها بشكل دائم بفضل ما يتميز به القسم من خبرات طبية متميزة، وكذلك التجهيزات الحديثة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء.