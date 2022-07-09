"الصحة": مستشفى ميداني متنقل بسعة 50 سريرًا للحالات الطارئة في موسم الحج

وبيّنت "الصحة" أن المستشفى الميداني المتنقل به 50 سريرًا؛ منها 4 أسرّة للعناية المركزة، كما يقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة؛ مشيرة إلى أن المستشفى مجهز بكامل التجهيزات اللازمة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أقسام للمختبر والأشعة والصيدلية، وغرفة عمليات جراحية متنقلة.