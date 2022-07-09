محليات

"الصحة": مستشفى ميداني متنقل بسعة 50 سريرًا للحالات الطارئة في موسم الحج

"الصحة": مستشفى ميداني متنقل بسعة 50 سريرًا للحالات الطارئة في موسم الحج
"الصحة" هيأت مستشفى ميدانيًّا متنقلًا في المشاعر المقدسة
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

أوضحت "الصحة" أنها هيأت مستشفى ميدانيًّا متنقلًا في المشاعر المقدسة؛ لرفع الجاهزية عند حدوث أي حالات طارئة وخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.

وقالت إن المستشفى الذي يضم طاقمًا طبيًّا مكونًا من أطباء وممرضين، وأطباء استشاريين؛ يقدم خدماته في مشعر عرفات، وفي مناطق الاحتياج؛ فيما يستوعب قوى عاملة يصل عددها إلى 100 كادر صحي.

وبيّنت "الصحة" أن المستشفى الميداني المتنقل به 50 سريرًا؛ منها 4 أسرّة للعناية المركزة، كما يقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة؛ مشيرة إلى أن المستشفى مجهز بكامل التجهيزات اللازمة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أقسام للمختبر والأشعة والصيدلية، وغرفة عمليات جراحية متنقلة.

وزارة الصحة
موسم الحج
حج 1443

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