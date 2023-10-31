"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البرد ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والقصيم وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، حائل، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك، كما يُتوقع تشكُّل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، تبوك.