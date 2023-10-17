كيف تغذين طفلك خلال عامه الأول؟.. إرشادات تؤطرها "سعود الطبية"

ولفتت سعود الطبية، إلى أنه مع الشهر الثامن يمكن إضافة صفار البيض بمقدار نصف ملعقة، وتتم إضافة اللحوم والدجاج المهروس مع الشهر العاشر، وفي عمر 12 شهراً يبدأ الطفل في تناول الطعام مع أسرته.