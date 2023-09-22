الشريف: مسيرة التنمية تستمرّ بفكر قيادة شابة

رفع الرئيسُ التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الشريف القابضة، نواف بن فايز الشريف؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي الكريم، حفظهم الله، التهنئة بمناسبة اليوم الوطني "93" الثالث والتسعين؛ تلك المناسبة التي تؤكد، كل يوم، حجم التضحيات التي خاضها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، يرحمه الله، لتوحيد أرجاء المملكة تحت راية واحدة، قوامها السلام الاجتماعي، وتوفير سبل الحياة الآمنة الكريمة لشعب المملكة، والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدم للجميع على أرض المملكة الغالية.