جامعة الملك خالد الرابعة عالمياً في أفضل مشروع مصدر تعليمي مفتوح

وأضاف "قحمش" أن هذه التجربة جاءت بهدف تجسيد تطوير المقررات وتحويلها إلى ملفات فيديو مفتوحة للمجتمع عامة عبر اليوتيوب ومقررات مبنية على نظام إدارة التعلم البلاك بورد، تتكون من المقرر بشكل فيديو إضافة إلى الأنشطة والواجبات والاختبارات القصيرة، وبنك أسئلة ومنتديات نقاش وغيرها من الأدوات التي تضمن تفاعل الطلاب وكسر حاجز المكان والزمان، وقد تم بناء المقررات وفق أفضل الإستراتيجيات التعليمية الفعالة.