"الكشافة" تشارك تطوعيًا في 3 مستشفيات بعرفات

وكانت جمعية الكشافة قد أهلت أكثر من 400 كشاف وقائد كشفي للمشاركة مع وزارة الصحة ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة يعملون في (11) مركزًا صحيًا، و(9) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة.