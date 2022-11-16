مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينجح في إنقاذ حياة طفل من حروق من الدرجة الثالثة

حضر طفل عمره 12 عاماً، محول من مستشفى آخر يعاني من حرق لهبي بنسبة ٤٥٪، مع التهاب مجاري التنفس، وتم قبول الحالة عن طريق قسم التنسيق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وتم إدخاله إلى رعاية الأطفال؛ وتم تركيب أنبوبة حنجرية وجهاز وريدي مركزي والتعامل معه لإتمام علاج حرق مجرى التنفس بأحدث الأساليب والطرق المتعارف عليها علمياً.