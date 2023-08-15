مُدّعٍ يطالب بإلغاء فسح كتاب وسحب جميع نسخه لأنه أساء لأسرته.. هذا ما قضى به "المظالم"

وأوضح ديوان المظالم أن لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر أقرت تشكيل لجنة ابتدائية للنظر في مخالفات النظام، وتشكيل لجنة استئنافية؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المتعلقة بالموضوع محل الدعوى بنظام المطبوعات والنشر، لتقر بعدم الاختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.