"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار رعدية ورياح وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مناطق (الباحة ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة وجازان والشرقية والشمالية والجوف وتبوك).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الباحة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة العرضيات والشفا والهدا والطائف، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت. وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والطائف والهدا حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث العيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد أيضًا المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل حتى الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الثامنة صباحًا.