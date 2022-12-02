"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار رعدية ورياح وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة العرضيات والشفا والهدا والطائف، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت. وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والطائف والهدا حتى الساعة الثامنة صباحًا.