بتدخل دقيق وعاجل.. إنقاذ حياة معتمر خمسيني تعرض لنزيف داخلي

نجح الفريق الطبي في مستشفى اجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 50 عاماً من الجنسية النيجيرية، وذلك بعدما تعرض لسقوط أثناء أداء مناسك العمرة، حيث تم التعامل مع الحالة على الفور وتقديم الإسعافات الأولية الطارئة لها بكل دقة وسرعة.