"السعودية للكهرباء" تصدر صكوكاً ثنائية الشريحة بقيمة مليارَي دولار في الأسواق الدولية

ويعد دفتر الطلبات للإصدار هو أعلى دفتر طلبات لمُصدر من منطقة الشرق الأوسط خلال أكثر من عام، علاوة على ذلك، حققت الشركة من خلال الإصدار إنجازاً نادراً يتمثل في إصدار صكوك مدتها 30 عاماً، التي لم يتمكن سوى عدد قليل من المُصدرين من الشركات على مستوى العالم من طرحها في الأسواق.