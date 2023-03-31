رئاسة الحرمين تنفذ "ريادة ووفادة".. يهدف لتقديم الهدايا للقاصدين

وأضاف: يأتي البرنامج ضمن الخطة التشغيلية للإدارة العامة للتوعية الرقمية لموسم شهر رمضان المبارك ولأهمية التوعية الرقمية من خلال المراكز التوعوية المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام نحتفي بالقاصدين وبحسن وفادتهم باستقبالهم وتقديم الهدايا لهم، ومن ثم تقديم الخدمات التوعوية الرقمية الرائدة بكل تميز وإتقان.