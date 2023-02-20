الخطوطَ السعوديةَ أقل شركات الطيران شكاوى.. 20 شكوى لكل 100 ألف مسافر

وأوضحت "الهيئة" أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر يناير الماضي، أشارَ إلى حصول مطار الملك فهد الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0,37% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر يناير، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 67%، كما حصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.