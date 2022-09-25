"الراجحي" يرعى ملتقى مستقبل المؤسسات الأهلية ويشهد توقيع عدة اتفاقات لدعم القطاع غير الربحي

وفي بداية اللقاء نوه الوزير الراجحي بالدور الذي يقوم به مركز القطاع غير الربحي في بناء التكامل والشراكة بين المؤسسات غير الربحية، مشيراً إلى أن المؤسسات الأهلية مكون مهم في مسيرة القطاع غير الربحي، وقد حرصت رؤية 2030 على أن يكون هذا القطاع شريكًا في تحقيق مستهدفات الرؤية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م.