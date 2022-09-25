"الراجحي" يرعى ملتقى مستقبل المؤسسات الأهلية ويشهد توقيع عدة اتفاقات لدعم القطاع غير الربحي

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم فعاليات الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأهلية، الذي ينظمه مجلس المؤسسات الأهلية على مدى يومين؛ بعنوان "مستقبل المؤسسات الأهلية في ظل رؤية المملكة 2030"، وذلك في فندق فوكو بمدينة الرياض.
وفي بداية اللقاء نوه الوزير الراجحي بالدور الذي يقوم به مركز القطاع غير الربحي في بناء التكامل والشراكة بين المؤسسات غير الربحية، مشيراً إلى أن المؤسسات الأهلية مكون مهم في مسيرة القطاع غير الربحي، وقد حرصت رؤية 2030 على أن يكون هذا القطاع شريكًا في تحقيق مستهدفات الرؤية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي أن مجلس المؤسسات الأهلية انطلق مع بداية جائحة كورونا، وبادر المجلس بجمع منظمات القطاع غير الربحي ذات العلاقة، وإطلاق "الصندوق المجتمعي" برأس مال 500 مليون ريال، لتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في تلبية احتياجات المجتمع، معلناً عن تنظيم الملتقى في كل عام للتباحث بين المؤسسات الأهلية، وتعزيز التشارك والتكامل بينها، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المميزة.
الى هذا شهد المهندس الراجحي توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس المؤسسات الأهلية وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، ومنها: برنامج التحول الوطني، وبرنامج ضيوف الرحمن، ومركز خدمات المانحين بمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وإطلاق أعمال مركز إدارة المعرفة للقطاع غير الربحي.
وأطلق عدداً من منتجات ومبادرات المجلس، ومنها: إطلاق ملتقى سفير لمنسوبي المؤسسات الأهلية، ومنصة المنتجات، والحاضنة الافتراضية للمؤسسات الناشئة، وبرنامج الولاء للمؤسسات الأهلية، وسياسات ولوائح معياري الالتزام والشفافية والإفصاح، إلى جانب إطلاق منصة التدريب الإلكتروني (رواق)، وأعمال مركز إدارة المعرفة، ومجتمعات الممارسة المهنية، مثل: مجتمع التواصل المؤسسي، ومجتمع الاستثمار الاجتماعي، ومجتمع الممارسة المالية، إضافة إلى الأدلة التي أصدرها المجلس.
كما انطلقت الجلسات العلمية مع نخبة من العلماء والباحثين ورجال الأعمال، حيث افتتح جلسات صباح اليوم معالي الشيخ أ.د. عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، وكانت الجلسة بعنوان: "مقاصد الشريعة في أولويات المنح"، وقدمها الشيخ الدكتور سليمان الماجد، كما ترأس الجلسة الثانية أ.د. يحيى زمزمي؛ بعنوان: "بناء التشاركية والشراكات بين المؤسسات الأهلية"، تحدث فيها كلٍ من: المهندس أمجد الطويرش، والدكتور خالد العثمان، أما الجلسة الثالثة فقد كان رئيسها الدكتور علي النملة؛ بعنوان: "التحولات المجتمعية للمؤسسات الأهلية"، وتحدث فيها الدكتور شاهر الشهري والمهندس سامي الحصيني.
يذكر أن الملتقى يستمر إلى يوم غدٍ الاثنين من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً، ويشتمل على عدد من الأوراق العلمية، وورش العمل، والندوات المتخصصة.