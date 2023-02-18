8 محطات إبداعية تستوقف زوار "معرض الرياض للفضاء"

يُواصل "معرض الرياض للفضاء"، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التعليم وواحة الملك سلمان للعلوم، تحت شعار "الإنسان والفضاء"، استقبال زواره في نسخته الأولى التي انطلقت في 22 يناير وتستمر حتى 20 فبراير 2023م.
ويقدم المعرض لزواره تجارب حية تُمَكّنهم من استكشاف الفضاء، والتعرف على أحدث ما تَوصل إليه الإنسان في مجال علوم الفضاء والفلك؛ وذلك في بيئة تفاعلية تسمح للزوار من مختلف الفئات العمرية بمعرفة المزيد عن الكون.
ويشتمل المعرض على 8 محطات إبداعية، يتم من خلالها تقديم معلومات تعليمية بطرق ترفيهية تكشف للزوار عن علوم الفضاء وأسراره وتجاربه، بالإضافة إلى وحدة الاستكشاف، ومخيم رواد الفضاء، والبلانيتريوم، والمعمل، ومركبة النجوم، والمشي على المريخ، والنشاطات الخارجية، ومتجر المعرض.
ويفتح معرض الرياض للفضاء أبوابه يوميًّا خلال الفترة من العاشرة صباحًا، حتى الـ10 مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 12 صباحًا.