8 محطات إبداعية تستوقف زوار "معرض الرياض للفضاء"

ويشتمل المعرض على 8 محطات إبداعية، يتم من خلالها تقديم معلومات تعليمية بطرق ترفيهية تكشف للزوار عن علوم الفضاء وأسراره وتجاربه، بالإضافة إلى وحدة الاستكشاف، ومخيم رواد الفضاء، والبلانيتريوم، والمعمل، ومركبة النجوم، والمشي على المريخ، والنشاطات الخارجية، ومتجر المعرض.