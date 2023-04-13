برنامج أرامكو السعودية "تليد" وشركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال يطلقان منصة الكوادر البشرية عند الطلب "مد"

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للتنمية الوطنية في أرامكو السعودية، جميل البقعاوي: "تُعد منصة الكوادر البشرية عند الطلب (مد) إحدى مخرجات برنامج "تليد" التي تمثل حافزًا للتغيير؛ حيث تهدف إلى توفير فرص وظيفية مستدامة من خلال ربط احتياجات السوق المحلي مع الكوادر الوطنية؛ مما يعزز بدوره إيجاد فرص عمل جديدة، ودعم بيئة الأعمال، ونهدف من خلال منصة (مد) الرقمية إلى ربط أصحاب العمل الحر والعاملين بأنماط العمل الحديثة بالفرص الوظيفية المتاحة محليًّا؛ مما يسهل لهم تحقيق دخل ثابت وفرص عمل مستدامة".