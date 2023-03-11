غدًا.. طلاب وطالبات الرياض يحتفون بـ"يوم العَلَم" بفعاليات متنوّعة

يحتفي طلاب وطالبات "تعليم الرياض"، غدًا الأحد، بـ"يوم العَلَم"، الذي يوافق 11 مارس من كل عام، بالعديد من البرامج والفعاليات.
يأتي الاحتفال تزامنًا مع عودة أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في جميع المراحل الدراسية، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري.
وأعلن مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدّث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري؛ اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، الذي يصادف الاحتفاءَ بمناسبةٍ وطنيّة غالية على الجميع؛ وهي "يوم العَلَم".
وأشار إلى تنظيم عددٍ من الأنشطة في المدارس ومكاتب التعليم؛ ومنها: تجديد العَلم، والتأكد من مدى مطابقته والسارية للمواصفات والمعايير، وعمل مسيرة طلابية كشفية تحت عنوان "مسيرة العَلم الوطني"؛ لتعزيز مكانة العَلَم في نفوس الطلاب والطالبات وروح الولاء والانتماء.
إضافةً إلى إقامة مسابقات ثقافية، عبارة عن مقالة، وقصيدة، ولوحة جدارية، وعبارات وطنية تؤكّد على الاعتزاز والشموخ والانتماء.
وتتضمّن الفعاليات أيضًا: رفع العَلم في الطابور الصباحي، مع ترديد النشيد الوطني من جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية العَلَم والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية، ضمن فعالية "صوت بلادي".
إلى جانب تخصيص الدقائق العشر الأولى من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العَلم، واستثمار دروس التربية الفنية لنشر ثقافة العَلم الوطني، ورسم مراحل تطوره التي تعزّز روح الانتماء والوحدة الوطنية، ضمن فعالية "الخفاق الأخضر".