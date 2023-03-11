غدًا.. طلاب وطالبات الرياض يحتفون بـ"يوم العَلَم" بفعاليات متنوّعة

وأشار إلى تنظيم عددٍ من الأنشطة في المدارس ومكاتب التعليم؛ ومنها: تجديد العَلم، والتأكد من مدى مطابقته والسارية للمواصفات والمعايير، وعمل مسيرة طلابية كشفية تحت عنوان "مسيرة العَلم الوطني"؛ لتعزيز مكانة العَلَم في نفوس الطلاب والطالبات وروح الولاء والانتماء.