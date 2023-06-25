"إغاثي الملك" يوزّع 2.846 سلة غذائية في عدة مديريات بحضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.846 سلة غذائية في مديريات العبر، وزمخ ومنوخ، وحجر الصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 19.922 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023 م.