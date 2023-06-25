"إغاثي الملك" يوزّع 2.846 سلة غذائية في عدة مديريات بحضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.846 سلة غذائية في مديريات العبر، وزمخ ومنوخ، وحجر الصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 19.922 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023 م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلةً بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 4.645 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 27.870 فردًا، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
يأتي هذا فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
وقام المشروع بتوزيع 150.000 ربطة خبز خلال هذا الأسبوع للعائلات المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منها 125.000 فرد.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تُقدَّم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.