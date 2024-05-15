"الأسرة في ميزان النيابة العامة".. ورشة عمل بالتزامن مع اليوم الدولي للأسر

أقامت النيابة العامة، ممثلة في نيابة الأسرة والأحداث، ورشة بعنوان "الأسرة في ميزان النيابة العامة"؛ تزامناً مع اليوم الدولي للأُسر الذي يوافق الخامس عشر من شهر مايو لكل عام.