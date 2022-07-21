جامعة حائل تفتح باب القبول لخريجي الثانوية.. الأحد المقبل

تبدأ جامعة حائل، الأحد المقبل، الموافق 25 ذي الحجة الجاري، فتح باب التسجيل لقبول خريجي المرحلة الثانوية الراغبين بالالتحاق على درجات البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل.
يستمرّ التسجيل حتى الخميس 29 ذي الحجة، على الرابط.
وقالت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة: إنه سيتم إعلان المقبولين في الجامعة الأربعاء 5 محرم 1444هـ، بحيث يتم توجيه رسائل نصية SMS للطلاب والطالبات.
كما حددت السبت 8 محرم 1444هـ، آخر موعد لتأكيد طلب الالتحاق بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني، ومن لم يؤكد قبوله سيُلغى ويُقبل من كان بالقائمة الاحتياطية.
وكان رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، قد وجه عمادة القبول والتسجيل، ممثلة في الدكتور عبدالله جمعان الزهراني، وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، ممثلة في الدكتور خالد عبدالعزيز العتيبي، بالاستعداد والتجهيز؛ لاستقبال تسجيل الطلبة بالجامعة عبر موقع الجامعة على الإنترنت، ومتابعة بوابة القبول الإلكتروني بالجامعة، على مدار الساعة؛ حرصًا منه على تسهيل عملية التسجيل للطلاب والطالبات الجدد.
يذكر أن جامعة حائل ألغت السنة التحضيرية من برنامجها اعتبارًا من العام المقبل، وسيكون القبول مباشرة على التخصصات الموجودة، والمفاضلة بين الطلبة بناءً على النسبة الموزونة والرغبات.
واشترطت الكليات الهندسية والحاسب والتخصصات الصحية، سنة تمهيدية ضمن خطتها الدراسية يدرس الطالب أو الطالبة فيها مقررات إعداد عام قبل الدخول في التخصص المطلوب.
وكان رئيس الجامعة قد أعلن في حفل تخريج الطلبة العام الماضي، أن الجامعة قيّمت كل البرامج الأكاديمية والخطة الدراسية الحالية، وعملت على تطويرها؛ إذ تم استحداث سبعة برامج أكاديمية في البكالوريوس.
تمثلت في برامج: "الذكاء الاصطناعي" و"علوم البيانات" و"هندسة الشبكات والاتصالات" و"أمن المعلومات" و"التسويق" و"الصحة والسلامة المهنية" و"نظم المعلومات الجغرافية".
ويتوقع من منطلق إعلان "الشريف" إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية في الجامعة، أن تعلن الجامعة في قبولها السنوي الأحد المقبل، استحداث برامج أكاديمية نوعية بدرجة الدبلوم، من خلال الكلية التطبيقية "كلية المجتمع" سابقًا، تلبي متطلبات سوق العمل وتتفق مع احتياج منطقة حائل على وجه خاص.