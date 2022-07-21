جامعة حائل تفتح باب القبول لخريجي الثانوية.. الأحد المقبل

وكان رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، قد وجه عمادة القبول والتسجيل، ممثلة في الدكتور عبدالله جمعان الزهراني، وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، ممثلة في الدكتور خالد عبدالعزيز العتيبي، بالاستعداد والتجهيز؛ لاستقبال تسجيل الطلبة بالجامعة عبر موقع الجامعة على الإنترنت، ومتابعة بوابة القبول الإلكتروني بالجامعة، على مدار الساعة؛ حرصًا منه على تسهيل عملية التسجيل للطلاب والطالبات الجدد.