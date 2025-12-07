بطلنا العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي

اختبار ناجح للسيارة واستعداد كامل لداكار

أوضح فريق Yazeed Racing أن العمل الفني مع اوفردرايف لهذا الموسم كان مكثفًا ودقيقًا، حيث تم اختبار نسخة مطوّرة من تويوتا هايلوكس خلال جولة جدة، وقد أثبتت السيارة قدرتها العالية على التحمل والأداء، لتكون الآن جاهزة للدفاع عن لقب رالي داكار 2025 الذي حققه الراجحي وفريقه هذا العام. وأكد الراجحي أن استعداداته لداكار 2026 بدأت فعليًا من خلال هذه الاختبارات، وأن النتائج الإيجابية في الجولات الخمسة الأخيرة من بعد عودة البطل من الحادث رفعت جاهزية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الملاح تيمو غوتشالك والفريق الفني في أفضل حالاتهم لدخول التحدي العالمي القادم.