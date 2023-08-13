"الإحصاء" تُحدّد وتُعدّد أهداف مسح الصحة والسلامة في العمل

أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن تنفيذ مسح الصحة والسلامة في العمل، يهدف لتطوير تنافسية المملكة العربية السعودية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وأشارت عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إلى أن هذا المسح يهدف إلى تقديم معلومات حول الصحة والسلامة في العمل، بما في ذلك الحوادث والإصابات المهنية والمشاكل الصحية المرتبطة بالعمل والموضوعات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية.
كما يهدف إلى إيجاد قاعدة إحصاءات يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالإحصاءات والمؤشرات الصحية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية.
وتوفير إحصاءات تمكّن صناع القرار والمخططين من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية؛ لتطوير تنافسية المملكة في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء أن المسح يهدف أيضًا إلى توفير إحصاءات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديد ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والاستراتيجيات في مجال الصحة والسلامة في العمل.