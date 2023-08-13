"الإحصاء" تُحدّد وتُعدّد أهداف مسح الصحة والسلامة في العمل

وأشارت عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إلى أن هذا المسح يهدف إلى تقديم معلومات حول الصحة والسلامة في العمل، بما في ذلك الحوادث والإصابات المهنية والمشاكل الصحية المرتبطة بالعمل والموضوعات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية.