"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والهدا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر والرايس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس، فيما تستمر الحالة على المدينة المنورة واليتمة والمهد ووادي الفرع حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعبيلة وبقيق وحرض وخريص، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.