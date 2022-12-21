"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والهدا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.