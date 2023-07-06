بعد إشادة الحاج العراقي.. "الجلاجل": الطبيبة "فزة" تمثل كادر التمريض السعودي

وكانت الطبيبة "فزة" قد حظيت خلال انتدابها إلى مكة المكرمة خلال حج هذا العام بإشادة وثناء حاج عراقي خلال فترة مرضه وتنويمه في أحد مستشفيات المشاعر المقدسة؛ ما عكس صورة رائعة عن جهود وزارة الصحة، وما قدّمته لضيوف الرحمن من خدمات صحية عظيمة ومبهرة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.