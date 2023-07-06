بعد إشادة الحاج العراقي.. "الجلاجل": الطبيبة "فزة" تمثل كادر التمريض السعودي

أكّد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الطبيبة السعودية فزة خلف الشمري، تمثّل كادر التمريض السعودي من بنات وشباب الوطن الذين يعملون بشغف ويبذلون كل تعاطف لمساندة كل مريض.
وقال "الجلاجل" عبر حسابه في "تويتر": "فزة" تمثل كادر التمريض السعودي من بنات وشباب الوطن، يعملون بشغف ويبذلون كل تعاطف، فهم واجهة إنسانية مشرفة وسند لكل مريض. كتب الله أجرهم وبارك في جهودهم".
وكانت الطبيبة "فزة" قد حظيت خلال انتدابها إلى مكة المكرمة خلال حج هذا العام بإشادة وثناء حاج عراقي خلال فترة مرضه وتنويمه في أحد مستشفيات المشاعر المقدسة؛ ما عكس صورة رائعة عن جهود وزارة الصحة، وما قدّمته لضيوف الرحمن من خدمات صحية عظيمة ومبهرة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وتشغل الطبيبة "فزة الشمري" منصب مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل لتجربة المريض ومركز 937 بصحة حائل، واجتازت في العام 2021م البرنامج التدريبي "القيادة في تجربة المريض".