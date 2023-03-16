محليات
تصريح إلكتروني و60 يومًا.. موزمبيق تعفي السعوديين من التأشيرة السياحية والتجارية
ضمن 28 دولة شملهم الإعفاء من الحصول على التأشيرة وفقًا للطريقة التقليدية المتبعة
أعفت موزمبيق المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة سياحية أو تجارية، والاكتفاء بتصريح إلكتروني يسمح بالإقامة في البلاد لمدة 30 يومًا، ويمكن تجديدها لمدة 30 يومًا أخرى.
وكشفت تقارير موزمبيقية أنه تم إعفاء مواطني 28 دولة؛ من ضمنهم المواطنون السعوديون من الحصول على التأشيرة وفقًا للطريقة التقليدية المتبعة، وسيتم الكشف عن كل التفاصيل حول طريقة الحصول على التأشيرة والأنظمة الجديدة في وقت لاحق.
وتشمل الدول التي تم إعفاؤها من التأشيرة: السعودية، الإمارات، أمريكا، روسيا، بلجيكا، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، إندونيسيا، إيطاليا، كوت ديفوار، اليابان، هولندا، النرويج، البرتغال، السنغال، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة.