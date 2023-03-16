تصريح إلكتروني و60 يومًا.. موزمبيق تعفي السعوديين من التأشيرة السياحية والتجارية

وتشمل الدول التي تم إعفاؤها من التأشيرة: السعودية، الإمارات، أمريكا، روسيا، بلجيكا، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، إندونيسيا، إيطاليا، كوت ديفوار، اليابان، هولندا، النرويج، البرتغال، السنغال، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة.