"قاع الشيب" في صحراء الحماد بـ"الجوف" من أكبر المجمعات المائية بالمنطقة

يقع "قاع الشيب" أو كما يسميه محبو الصحراء بقاع الشيب، شمال محافظة دومة الجندل بـ57 كيلو مترًا، يعد من أكبر القيعان المائية الموسمية بصحراء منطقة الجوف، يهواه الكثير من أهالي المنطقة؛ إذ يبلغ طوله أكثر من 3 كلم، يقع بالقرب من حدود محمية الملك سلمان "حرة الحرة".
وعلى الرغم من تجمع مياه الأمطار فيه خلال الموسم المطري، إلا أنه لا ينبت العشب، ويتردد عليه الكثير من الأهالي بالمنطقة خلال تلقي أخبار بامتلائه بمياه الأمطار؛ إذ يعد وجهة موسمية خلال فصل الشتاء للاستمتاع بمشاهده تجمعات مياه الأمطار فيه.
"سبق" رصدت صورًا له، ومشاهد لمكونات أرضيته الجغرافية قبل تساقط الأمطار عليه وامتلائه بمياه السيول التي تستقر عادة فيه.