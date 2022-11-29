"قاع الشيب" في صحراء الحماد بـ"الجوف" من أكبر المجمعات المائية بالمنطقة

يقع "قاع الشيب" أو كما يسميه محبو الصحراء بقاع الشيب، شمال محافظة دومة الجندل بـ57 كيلو مترًا، يعد من أكبر القيعان المائية الموسمية بصحراء منطقة الجوف، يهواه الكثير من أهالي المنطقة؛ إذ يبلغ طوله أكثر من 3 كلم، يقع بالقرب من حدود محمية الملك سلمان "حرة الحرة".