بسبب تلوثه.. "الغذاء والدواء" ترفض إدخال 5044 صندوقًا من الفقع واردة عبر منفذ الحديثة

ونصحت "الغذاء والدواء" باستهلاك الكمأ خلال عشرة أيام من استخراجه من الأرض، وعدم حفظه فترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظًا على قوامه ونكهته، إضافة إلى إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري، وتجفيفه.