"الهيئة العامة للطرق": أكثر من 60 مركبة تعبر إلى المشاعر المقدّسة كل دقيقة

أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن أكثر من 60 مركبة تعبر كل دقيقة إلى المشاعر المقدّسة، مشيرة إلى أن أكثر من 90 ألف مركبة عبرت على الطرق المؤدية إلى مكة المكرّمة في الأول من ذي الحجة.