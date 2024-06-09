"الهيئة العامة للطرق": أكثر من 60 مركبة تعبر إلى المشاعر المقدّسة كل دقيقة

أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن أكثر من 60 مركبة تعبر كل دقيقة إلى المشاعر المقدّسة، مشيرة إلى أن أكثر من 90 ألف مركبة عبرت على الطرق المؤدية إلى مكة المكرّمة في الأول من ذي الحجة.
وأضافت الهيئة، أن طريق جدة - مكة المكرّمة شهد عبور 33.001 مركبة، فيما عبرت طريق المدينة المنوّرة - مكة المكرّمة 19.381 مركبة، وشهد طريق الطائف - مكة المكرّمة "السيل الكبير" عبور 18.075 مركبة، وطريق الطائف - مكة المكرّمة "الهدا" 15.310 مركبة، فيما شهد طريق جدة - مكة المكرّمة المباشر عبور 4.367 مركبة.
وحثّت الهيئة قائدي المركبات، على الالتزام بربط حزام الأمان لتحقيق السلامة.