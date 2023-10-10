صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس "تسارع لاستثمارات التنقل"

ويتماشى تأسيس "تسارع لاستثمارات التنقل" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز قدرات قطاع السيارات في المملكة؛ بما يعزز تنافسية المملكة عالميًّا، ويدعم وصولها إلى مكانة رائدة دوليًّا. وتضم محفظة الصندوق العديدَ من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع "فوكسكون Foxconn"، إلى جانب الاستثمار في شركة "لوسد" للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، التي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155.000 سيارة سنويًّا.