أمير الرياض بالنيابة يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث

وأضاف: لقد أمضت حياتها في خدمة وطنها، وشهدت مسيرتها السلام والمحبة، واليوم يخلّد التاريخ إنجازاتها العظيمة، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة بلدينا الصديقين والشكر لأعضاء سفارة المملكة المتحدة في المملكة على استقبالهم وحفاوتهم الكريمة.