الصناعة: إجمالي الاستثمارات في القطاع حتى يونيو الماضي بلغ 1.361 تريليون ريال

وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022م حتى نهاية شهر يونيو بلغ 501، بحجم استثمارات يبلغ 13.7 مليار ريال، فيما بدأ 721 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 19.10 مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 26 ألف وظيفة.