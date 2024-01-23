"سواعد" تتفاعل بتعليق باليابانية.. سفير طوكيو على الكرسي المتحرك: "يا لها من تجربة"

تفاعلت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية بنص مكتوب باللغة اليابانية مع تغريدة السفير الياباني لدى المملكة إيواي، والتي يظهر فيها وهو على كرسي متحرك بقولها: "سعادة السفير إيواي.. أخبرنا من فضلك كيف كانت تجربتك الأولى؟".
وجاء تعليق الجمعية من أحد موظفيها وهو الموظف أحمد بن فهد السليم من قسم الاستقبال والاتصالات من الأشخاص ذوي الإعاقة بدأ دراسة اللغة اليابانية من عام 2013 تحدثاً وكتابةً، والذي بدأ بقصة تحديه مع اللغة اليابانية بعد مشاهدته لمقطع فيديو لشخص أجنبي يتحدث عدة لغات، ومن ضمنها اللغة اليابانية وتساءل "السليم": لماذا لا أقبل التحدي وأتعلم اللغة اليابانية.
وقال "السليم": الأمر الذي جذبني للغة اليابانية هو بسبب تغير نبرات الصوت فيها، فبمجرد تغيير نبرة الصوت يتغير المعنى جذرياً في اللغة اليابانية، ولدي طموح بأن أكون مترجماً للغة اليابانية.
يُذكر أن السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية "إيواي" نشر على منصة X صورة وهو على كرسي متحرك قائلاً: إنها المرة الأولى التي أستخدم فيها الكرسي المتحرك في حياتي.. يا لها من تجربة.