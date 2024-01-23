"سواعد" تتفاعل بتعليق باليابانية.. سفير طوكيو على الكرسي المتحرك: "يا لها من تجربة"

وجاء تعليق الجمعية من أحد موظفيها وهو الموظف أحمد بن فهد السليم من قسم الاستقبال والاتصالات من الأشخاص ذوي الإعاقة بدأ دراسة اللغة اليابانية من عام 2013 تحدثاً وكتابةً، والذي بدأ بقصة تحديه مع اللغة اليابانية بعد مشاهدته لمقطع فيديو لشخص أجنبي يتحدث عدة لغات، ومن ضمنها اللغة اليابانية وتساءل "السليم": لماذا لا أقبل التحدي وأتعلم اللغة اليابانية.