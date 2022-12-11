"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول على مكة

وكان المركز قد نبّه في تقريره اليوم، من أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظات: بحرة وأضم والليث والعرضيات، تشمل في ذلك مركزَي الشعيبة وبني يزيد والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتؤدي إلى ارتفاع في الأمواج، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.