"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول على مكة

قال المركز الوطني للأرصاد إن التوقعات ما زالت تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على معظم محافظات منطقة مكة المكرّمة.
وكان المركز قد نبّه في تقريره اليوم، من أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظات: بحرة وأضم والليث والعرضيات، تشمل في ذلك مركزَي الشعيبة وبني يزيد والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتؤدي إلى ارتفاع في الأمواج، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.