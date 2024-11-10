السودة 7 درجات.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم بـ 37 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأحد، على معظم المناطق.
وسجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 37 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 7 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 ْمئوية في جدة وينبع، و34 درجة في المدينة المنوّرة وجازان والقنفذة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ7 ْمئوية، وأبها وعرعر وطريف 12 درجة، والباحة وسكاكا والقريات 13 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة؛ مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة؛ تُسْبَق بنشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.