السودة 7 درجات.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم بـ 37 ْمئوية

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة؛ مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.