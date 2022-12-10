مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة قطري وزنه "222" كجم

وتابع د. بشير حديثه قائلًا: إن المريض حُوّل من غرفة العمليات مباشرة إلى جناح الجراحة، وبقي منومًا قيد العناية الطبية الحثيثة لمدة "48" ساعة، غادر بعدها المستشفى وهو بحالة صحية جيدة، وعاد للمقابلة بعد مضيّ نحو أسبوع، وتبيّن أنه فقد أكثر من "12" كيلوجرامًا من وزنه، كما أن الفحوصات التي خضع لها أكدت النجاح الكبير للعملية.