نائب أمير الشرقية: اليوم الوطني للمملكة.. مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات

قال نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن يومنا الوطني ليس يومًا عادياً في تاريخ بلادنا، لكنه ذكرى لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والتضحيات، وقصة تحكي مسيرة من العمل والجد والاجتهاد ليتحقق لبلادنا ما تعيشه من نهضة غير مسبوقة، وضع لبناتها الأولى مؤسس الدولة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "رحمه الله" وسار على دربه أبناؤه ملوك المملكة وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين لنعيش مراحل التنمية في أبهى صورها والسير على رؤية واضحة حققت للوطن وأبنائه مكاسب كبيرة وجعلته يواكب العالم ويتقدم في العديد من المجالات.