نائب أمير الشرقية: اليوم الوطني للمملكة.. مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات

قال نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن يومنا الوطني ليس يومًا عادياً في تاريخ بلادنا، لكنه ذكرى لمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والتضحيات، وقصة تحكي مسيرة من العمل والجد والاجتهاد ليتحقق لبلادنا ما تعيشه من نهضة غير مسبوقة، وضع لبناتها الأولى مؤسس الدولة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "رحمه الله" وسار على دربه أبناؤه ملوك المملكة وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين لنعيش مراحل التنمية في أبهى صورها والسير على رؤية واضحة حققت للوطن وأبنائه مكاسب كبيرة وجعلته يواكب العالم ويتقدم في العديد من المجالات.
وأضاف أن بلادنا وهي تحتفل بهذا اليوم الخالد في تاريخها تتذكر مسيرة الكفاح للملك المؤسس رحمه الله الذي وضع الأسس الأولى لبناء وطننا الغالي، وهي فرصة مواتية أن يعبّر كل مواطن ومواطنة عن الحب والولاء لوطن قدم له الكثير وقيادة تحرص على بذل الغالي والنفيس لرفعة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن اثنين وتسعين عاماً مرت على توحيد هذا الوطن الذي نعيش على أرضه وننعم بخيراته، ونستشعر ما نعيشه من أمن وأمان واستقرار، وهي مناسبة مهمة نغرس خلالها حب الوطن في قلوب الأجيال الجديدة، وأهمية الانتماء والولاء لهذا الوطن المعطاء، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن تتواصل مسيرة التقدم التي نراها حاضرةً في كافة المجالات لتؤكد قدرة المملكة وأبنائها على المزيد من النهضة والتطور والإنجاز ورفع اسم الوطن عالياً في كل المحافل.