بمشاركة أكثر من 200 دولة.. المملكة تستضيف نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2024

وتستهدف المسابقة أكثر من 25 ألف متسابق في النسخة المقبلة؛ ليتم بعد ذلك العمل على تصفية وترشيح المتسابقين المتأهلين من المنافسات الوطنية حول العالم والمتقدمين في المسار العالمي للوصول إلى أفضل 250 متسابقًا للاستفادة من المعسكرات التدريبية المكثّفة، ليتأهل بعد ذلك أفضل 100 متسابق في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال التي ستقام في العاصمة الرياض.