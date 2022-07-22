منشار آلي يتسبب في بتر رجل مواطن بالليث.. وذووه يناشدون نقله لمستشفى متخصص

وقد تم نقله إلى مستشفى الليث العام، عن طريق أسرته، وأدخل المستشفى وتبين للأطباء تعرّض رجله إلى البتر جرّاء المنشار، ولا يزال منوّماً في المستشفى، حيث أُجري له عملية توصيل الأوردة، فيما أفاد ذووه إلى أنه مهدّد بالبتر ما لم يتم التدخل طبياً في مستشفى متخصص لمثل هذه الحالات بشكل عاجل.