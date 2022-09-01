"الصناعة" تعلن عن أول منافسة إلكترونية علنية على رخصة تعدينية في المملكة

وذكرت الوزارة أن موعد المنافسة الإلكترونية العلنية سيكون يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022م، بمشاركة 3 شركات وتحالفات عالمية وهي: تحالف بين شركة ألارا السعودية فينتشرز وشركة مجموعة التسنيم، وتحالف بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة إيفانهو إليكتريك المحدودة، وتحالف بين شركة موشيكو ريسورسس المحدودة وشركة عجلان وإخوانه للتعدين, لافتة إلى أنه يمكن متابعة تفاصيل المنافسة على قناة الوزارة في اليوتيوب التي ستبدأ في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الرياض.