"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران وتبوك والمدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، خاصة الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.