وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يترأسان الاجتماع الأول للجنة الوزارية في محورها السياسي والأمني

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، والوفد المرافق له.